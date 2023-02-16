Податкова амністія: українці вже задекларували понад 6 мільярдів

У межах податкової амністії українці задекларували 6,2 млрд грн, сума одноразового збору - 379,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

"За період воєнного стану в Україні було задекларовано 3,92 млрд грн, сума одноразового збору склала 246,6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У Податковій нагадали, що кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізосіб завершується вже цього місяця.

Там закликали не зволікати та скористатись можливістю легалізувати активи, з яких станом на 1 січня 2021 року не були сплачені податки.

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Економічна правда