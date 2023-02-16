Нафта дорожчає на тлі оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї

Ціни на нафту зросли в четвер, оскільки надії на відновлення попиту на паливо в Китаї, найбільшому споживачі нафти, компенсували втрати, пов'язані зі зміцненням долара і значним збільшенням запасів нафти в США.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 59 центів, або на 0,7%, до $85,97 за барель до 07:25 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 73 центи, або на 0,9%, до $79,32 за барель.

Причини зміни цін

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що попит на нафту зросте на 2 мільйони барелів на добу у 2023 році, що на 100 тис б/д більше прогнозу минулого місяця.

Китай забезпечить майже половину зростання попиту на нафту в 2023 році після ослаблення обмежень, пов'язаних з COVID-19, повідомило агентство.

Долар США, який, як правило, рухається обернено пропорційно цінам на нафту, виріс на тлі даних про роздрібні продажі в США і утримав більшу частину цього прибутку в четвер.

"Що стосується Китаю, то оптимістичні прогнози ОПЕК і МЕА допомогли. Чистий висхідний поштовх протистояв вазі величезних запасів нафти в США, але я поки що не бачу набагато більшого простору для зростання", - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом ринку нафти.

Минулого тижня запаси нафти в США зросли на 16,3 мільйона барелів до 471,4 мільйона барелів, що є найвищим рівнем з червня 2021 року, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA). Більший, ніж очікувалося, приріст запасів значною мірою був зумовлений коригуванням даних, яке, за словами аналітиків, приглушило вплив на ціни на нафту.

"Очікується, що ціни на нафту коливатимуться у вузькому діапазоні, перебуваючи між різною динамікою попиту та пропозиції", - сказала незалежний ринковий експерт Сугандха Сачдева.

Економічна правда