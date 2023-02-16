США занепокоєні постачанням іноземних чипів до РФ через Іран та Китай

Росія продовжує отримувати доступ до іноземних мікросхем і технологій через посередників в особі Ірану та інших країн, і наразі країни Великої сімки обговорюються санкції проти цих компаній.

Про це заявила помічниця міністра торгівлі США з питань експорту Теа Кендлер, повідомляє Bloomberg .

"Росія звернулася до інших країн, якщо ви можете собі уявити партнерів Ірану і Північної Кореї, щоб заповнити деякі прогалини в своїх закупівлях, які створюються через те, що наша продукція залишає російський ринок", – заявилавона. "Ми знаємо, що Росія використовує іранські безпілотники в Україні, щоб вбивати мирних жителів".

Країни-члени Великої сімки наразі обговорюють, чи вводити санкції проти компаній у Китаї, Ірані та Північній Кореї, які можуть постачати Росії деталі і технології військового призначення.

За співрозмовників Bloomberg, країни планують узгодити пакет санкцій до річниці повномасштабного вторгнення РФ в України 24 лютого.

Нагадуємо:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії. До нього увійшли подальші санкції на товари подвійного призначення та нові персональні санкції.