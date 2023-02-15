Фонд гарантування після 7 років остаточно ліквідував банк "Преміум"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Преміум", вона тривала 7 років.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У вівторок, 7 лютого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" як юридичної особи.

"Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим. Повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" припинено", - зазначили в ФГВФО.

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію банку "Преміум" на початку лютого 2016 року.

Тоді у Фонді зазначили, що ліквідація банку триватиме 2 роки до 10 лютого 2018 року.