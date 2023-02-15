У РФ видавці почали випускати перекази іноземних книг замість ліцензованих перекладів

Російські видавництва почали випускати перекази іноземних книг, ліцензію на переклад яких не змогли отримати офіційно.

Про це пише Forbes Russia.

Зокрема, у такому форматі в РФ з'являться мемуари принца Гаррі, правами на які володіє Penguin Random House, який пішов з російського ринку.

Переказ книги з'явиться на платформі "Літрес", заявили в компанії.

"Мемуари герцога Сассекського поки що не видані в Росії і вперше публікуються російською мовою в єдиному форматі - скороченій версії, стислому викладі", - йдеться в пресрелізі. Короткий виклад книги на замовлення "Літрес" зробив сервіс Smart Reading.

Одночасно переказ мемуарів випускає і "Эксмо-АСТ", заявив "Коммерсанту" представник групи. Книга вийде в рамках проєкту CrossReads видавництва "Бомбора" (входить до групи "Эксмо-АСТ") 16 лютого в електронному та аудіоформаті і наприкінці місяця - у друці. Перший наклад становитиме 3000 примірників.

"У самарі будуть відображені ключові ідеї книжки без використання уривків із неї: авторка самарі прочитала книжку англійською та переказала своєю мовою. Як і Smart Reading, ми спираємося на закон про цитування", - пояснив газеті гендиректор "Эксмо" Євген Кап'єв.

За його словами, у компанії розглядають проєкт як "стартап, який допоможе частково розв'язати проблему доступності новинок нон-фікшену, і як альтернативу примусовій ліцензії".

Директор департаменту з розвитку контенту ГК "Літрес" Євген Селіванов у розмові з виданням заявив, що випуск переказів зумовлений не тільки проблемами з ліцензуванням. "У читачів дедалі менше часу, щоб читати або слухати той чи інший нон-фікшен цілком", - зазначив він.

Проте не всі учасники ринку поділяють такий підхід. "Можливо, офіційно переказ без дозволу і не порушує закон, але суто по-людськи так робити не варто", - зазначив головний редактор видавництва Individuum Фелікс Сандалов. Видавець Ad Marginem Press Михайло Котомін також негативно оцінив ідею самарі.

"Ми [таким шляхом] не підемо", - запевнив він.

"Допускати піратство в тому чи іншому вигляді - а формат саммарі можна вважати завуальованим піратством, - значить відкидати російський ринок легального контенту на кілька років назад", - заявив співрозмовник "Комерсанта" серед російських видавців, який побажав залишитися анонімним.

Економічна правда