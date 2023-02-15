Торік податкова відшкодувала ПДВ лише по 2/3 від загальної кількості запитів

У 2022 році Державна податкова служба відшкодувала лише 69% від запитаного відшкодування податку на додану вартість.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

"ПДВ — один з головних податків країни та чверть доходів до держбюджету. Під час великої війни ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, склав 11% бюджету, ПДВ з імпортних товарів — 15%", - йдеться в повідомленні.

Торік ПДВ на імпорт скоротився у 1,5 рази за рік. Це пояснюється не лише загальним падіння імпорту через повномасштабну війну, а й зі звільненням від ПДВ авто та генераторів.

Натомість внутрішній ПДВ - на товари, що вироблені в країні - майже не змінився до 2021.

В Опендатабот наголосили, що важлива функція ПДВ — стимулювання експорту. Наразі експорт обліковується за ставкою 0%, тому експортери, за підсумками своєї діяльності, мають право отримати відшкодування вже сплаченого ПДВ державою.

Протягом року великої війни підприємці масово скаржаться на заблоковані ДПС податкові накладні та несвоєчасне відшкодування ПДВ.

Зазначається, що в 2021 році держава відшкодовувала 91% від звернень, а в рік великого вторгнення цей показник скоротився майже на чверть. За весь 2022 рік Податкова відшкодувала лише 69% від замовлень.