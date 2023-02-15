НБУ торік виявив 4,5 тисячі фішингових ресурсів: найчастіше маскувались під держвиплати

Національний банк у 2022 році виявив близько 4, 5 тисяч шахрайських ресурсів, які маскуються під державні сайти, що на порядок вище, ніж у 2021 році.

Про це розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє пресслужба регулятора.

"Навіть під час повномасштабної війни в Україні платіжне шахрайство не зникло. Навпаки, у 2022 році ми спостерігали суттєве збільшення його проявів. Найпоширенішим видом стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям. У 2022 році НБУ виявив близько 4500 фішингових ресурсів, для порівняння – в 2021 році ця цифра була на порядок меншою", - зазначив він.

За словами Шабана, основними авторами таких фішингових сайтів в Україні є спецслужби РФ.

"Якщо до повномасштабного вторгнення кіберполіція фіксувала 15-20 тис. звернень громадян щодо фінансового шахрайства, то 2022 року ця статистика значно зросла", - додав топменеджер Нацбанку.

Завдяки загальній системі НБУ, Національному координаційному центру кібербезпеки при РНБО та "Київстару", момент від виявлення таких сайтів до їх блокування майна на державному рівні становить 15 хвилин.

"Ми знаходимо такі ресурси та вносимо їх у систему блокування (...) Система дозволяє оскаржити внесення ресурсу до заблокованих, але за місяць роботи ми жодної такої скарги не отримали", - зазначив він.

Проєкт покликаний зменшити перехід користувачів на шахрайські сайти шляхом перенаправлення їх на сторінку із попередженням, що сайт створений зловмисниками.

За даними НБУ, за перший місяць зафіксовано близько 120 тисяч унікальних переходів на цю сторінку.

Економічна правда