Курс валют на 15 лютого: валюта в касах банків дещо подешевшала

У середу, 15 лютого, готівкова гривня зміцнилась відносно долара та євро в касах банків, курси в обмінниках стабільні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:45 курс долара на "чорному ринку" становив 39,55 - 39,92 грн, а у вівторок, 14 лютого, коливався на рівні 39,7 - 39,89 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,38 - 42,58 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 42,34 - 42,59 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,6 - 40,05 грн (курс на 14 лютого – 39,7 - 40,1 грн);

Євро – 42,05 - 42,8 грн (курс на 14 лютого – 42,15 - 42,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,2 - 39,7 грн;

Ощадбанк – 39,65 - 40,45 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 40,1 грн;

Райффайзен – 39,3 - 40,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.