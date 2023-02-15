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Курс валют на 15 лютого: валюта в касах банків дещо подешевшала

Середа, 15 лютого 2023, 12:04 - Анастасія Жарикова

У середу, 15 лютого, готівкова гривня зміцнилась відносно долара та євро в касах банків, курси в обмінниках стабільні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:45 курс долара на "чорному ринку" становив 39,55 - 39,92 грн, а у вівторок, 14 лютого, коливався на рівні 39,7 - 39,89 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,38 - 42,58 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 42,34 - 42,59 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,6 - 40,05 грн (курс на 14 лютого – 39,7 - 40,1 грн);
  • Євро – 42,05 - 42,8 грн (курс на 14 лютого – 42,15 - 42,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,2 - 39,7 грн;
  • Ощадбанк – 39,65 - 40,45 грн;
  • Укрексімбанк – 39,6 - 40,1 грн;
  • Райффайзен – 39,3 - 40,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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