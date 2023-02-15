Україна офіційно закликала ООН та Туреччину вплинути на блокування Росією "зернової ініціативи"

Україна закликає ООН та Туреччину вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі чорноморського зернового коридору та використання продовольства як зброї.

Про це йдеться в спільній заяві віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Україна глибоко стурбована деструктивними діями Російської Федерації, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки", - йдеться в заяві.

Урядовці нагадали, що росіяни в складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до та з українських портів.

"Зокрема, російські інспектори свідомо уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час та шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки інспектування. Щодня із запланованих 10 інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини", - додали міністри.

Така деструктивна політика Росії призвела до системного зниження вантажообігу в рамках "зернової ініціативи" - лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства. Більше цього, ця негативна тенденція набирає обертів.

Через затягування інспекцій з боку Росії в Босфорі вже утворилась черга із понад 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць. Таким чином під загрозою опинилась продовольча безпека країн, які залежать від української агропродукції.

"Насамперед, через дії Росії продовольство недоотримують країни Глобального Півдня, зокрема Африки та Азії", - зазначили в заяві.

Більше того, руйнуючи портову інфраструктуру України, Москва користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів.

"Об'єм перевезень через морські порти РФ в Азово-Чорноморському басейні в 2022 році склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року. При цьому, інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються. Це, зокрема, робить можливим використання Росією торговельних суден для отримання вантажів військового призначення задля продовження війни проти України", - зазначили очільники Мінрозвитку та МЗС.

"Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гаранторів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб РФ використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря", - резюмували Кубраков та Кулеба.

Економічна правда