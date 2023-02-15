Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США

Ціни на нафту продовжили втрати у середу, оскільки набагато більше, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США та очікування подальшого підвищення ставок викликали занепокоєння з приводу перспективи зниження попиту на паливо і рецесії.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,08 цента, або на 1,3%, до 84,48 долара за барель до 07:29 за Гринвічем.

А ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,14 цента, або на 1,4%, до 77,93 долара.

Причини зміни цін

Запаси нафти в США зросли приблизно на 10,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 10 лютого, згідно з ринковими джерелами Reuters, що посилаються на дані Американського інституту нафти.

Цей приріст виявився набагато більшим, ніж 1,2 млн барелів, які очікували дев'ять аналітиків, опитаних Reuters, що потенційно вказує на падіння попиту на паливо.

За даними джерел, які говорили на умовах анонімності, запаси бензину зросли приблизно на 846 000 барелів, а запаси дистилятів - приблизно на 1,7 мільйона барелів.

"Дані API чинять все більший тиск на ринок нафти, оскільки це буде восьмий тиждень зростання запасів... Млявий попит на американському ринку продовжить знижувати ціни на нафту в найближчій перспективі", - вважають аналітики Haitong Futures.

Тим часом, представник Федеральної резервної системи заявив у вівторок, що центральний банк США повинен буде продовжувати поступово підвищувати процентні ставки для подолання інфляції після того, як дані показали, що споживчі ціни в США прискорилися в січні.

"Тепер ми очікуємо, що FOMC (Федеральний комітет з відкритих ринків) продовжить посилення монетарної політики у другому кварталі і очікуємо підвищення ставок на 25 б.п. (базисних пунктів) на травневому і червневому засіданнях FOMC, на додаток до березневого підвищення, яке ми вже очікували", - зазначають аналітики ANZ.

На ціни на нафту також вплинула заява Міністерства енергетики США про продаж 26 млн барелів нафти зі стратегічного резерву, який вже знаходиться на найнижчому рівні за останні чотири десятиліття.

Економічна правда