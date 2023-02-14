Європарламент схвалив заборону авто з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року

Депутати Європарламенту проголосували за поступову відмову від автомобілів внутрішнього згоряння на пасажирському транспорті з 2035 року.

Про це повідомляє сайт Європарламенту, пише "Європейська правда".

Рішення було прийнято з невеликою перевагою: 340 голосів "за" і 279 – проти.

Нові автомобілі та мікроавтобуси не матимуть дозволу на викиди з 2035 року. Іншими словами, з 2035 року реєстрація нових бензинових і дизельних автомобілів в ЄС буде заборонена.

Депутати Європарламенту схвалили угоду, досягнуту з Радою ЄС у жовтні минулого року щодо переглянутих стандартів викидів CO2 для нових легкових автомобілів і мікроавтобусів відповідно до зростаючих кліматичних амбіцій ЄС.

Нове законодавство встановлює шлях до нульових викидів CO2 для нових легкових і легких комерційних автомобілів у 2035 році (мета для всього автопарку ЄС - скоротити викиди CO2 від нових автомобілів і мікроавтобусів на 100% порівняно з 2021 роком). Проміжні цілі скорочення викидів до 2030 року встановлені на рівні 55% для легкових автомобілів і 50% для фургонів.

До 2025 року Комісія представить методологію оцінки та звітності щодо викидів CO2 протягом повного життєвого циклу легкових автомобілів та мікроавтобусів, що продаються на ринку ЄС, разом із законодавчими пропозиціями.

До грудня 2026 року Комісія проведе моніторинг розриву між граничними значеннями викидів і реальними даними про споживання палива та енергії, підготує звіт про методологію коригування питомих викидів CO2 для виробників і запропонує відповідні подальші заходи.

Виробники, відповідальні за невеликі обсяги виробництва за календарний рік (від 1 000 до 10 000 нових легкових автомобілів або від 1 000 до 22 000 нових мікроавтобусів), можуть отримати відстрочку до кінця 2035 року (ті, хто реєструє менше 1000 нових транспортних засобів на рік, як і раніше, звільняються від вимог).