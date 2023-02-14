ЄС запропонував розширити мобільний роумінг на Україну

Європейська комісія пропонує розширити дію мобільного роумінгу на Україну, що є першим випадком, коли Брюссель прагне розширити права країн-членів єдиного ринку.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву Єврокомісії.

У разі схвалення пропозиції, українці зможуть користуватися безкоштовним мобільним роумінгом на території країн-членів ЄС. Це означає, що українцям, які відвідують ЄС, більше не доведеться платити додаткові збори за користування мобільним зв’язком під час подорожей країнами блоку.

Пропозиція ще має бути розглянута Радою ЄС, і поки неясно, коли вона може бути реалізована.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України українці отримали можливість користуватися доступними або безкоштовними дзвінками між ЄС та Україною завдяки згоді телекомунікаційних операторів. Нещодавно такі заходи були продовжені ще на шість місяців.

Нагадуємо:

На початку лютого Європейські та українські оператори зв’язку підписали нову спільну заяву-меморандум, якою декларують продовження на пів року домовленостей про доступний роумінг для українців, які через війну опинилися у різних країнах Європи.

У вересні глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

ЕС предложил расширить мобильный роуминг на Украину

Европейская комиссия предлагает расширить действие мобильного роуминга на Украину, что является первым случаем, когда Брюссель стремится расширить права стран-членов единого рынка.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В случае одобрения предложения, украинцы смогут пользоваться бесплатным мобильным роумингом на территории стран-членов ЕС. Это означает, что украинцам, которые посещают ЕС, больше не придется платить дополнительные сборы за пользование мобильной связью во время путешествий по странам блока.

Предложение еще должно быть рассмотрено Советом ЕС, и пока неясно, когда оно может быть реализовано.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины украинцы получили возможность пользоваться доступными или бесплатными звонками между ЕС и Украиной благодаря согласию телекоммуникационных операторов. Недавно такие меры были продлены еще на шесть месяцев.

Напоминаем:

В начале февраля Европейские и украинские операторы связи подписали новое совместное заявление-меморандум, которым декларируют продление на полгода договоренностей о доступном роуминге для украинцев, которые из-за войны оказались в разных странах Европы.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.