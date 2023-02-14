У НБУ зробили прогноз щодо витрат українських мігрантів за кордоном цьогоріч

У Нацбанку очікують, що витрати українських мігрантів за 2023 рік становитимуть 24 млрд дол.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"У другій половині 2022 року такі витрати українців становили в середньому 2 мільярди доларів на місяць. Враховуючи трохи менші обсяги на початку року, загалом за рік ця сума становила близько 20 мільярдів доларів.

На 2023 рік, враховуючи, що ми не очікуємо стрімкого повернення мігрантів додому, ми оцінюємо, що українці продовжать витрачати там по 2 мільярди доларів на місяць, тобто за 2023 рік буде 24 мільярди доларів", - розповів Ніколайчук.

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Нагадаємо:

У Національному банку очікують, що у 2023 році продовжиться чистий виїзд українців за кордон, і лише наступного року до країни повернеться більше людей, ніж виїде.

Економічна правда