У НБУ не виключають, що відмовляться від фіксованого курсу до кінця війни

Режим фіксованого обмінного курсу наразі продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, у НБУ повертатимуться до плаваючого обмінного курсу, як тільки для цього будуть передумови.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Наразі режим фіксованого обмінного курсу актуальний і продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, ураховуючи суттєвий розрив між попитом та пропозицією на валютному ринку.

У грудні та січні ми продавали по 3 мільярди доларів на місяць. Водночас отримання міжнародної допомоги дозволяє нам не тільки компенсувати ці витрати, а й нарощувати резерви – до 29,9 мільярда доларів", - відповів Ніколайчук на питання, за яких умов Нацбанк повернеться до традиційних механізмів монетарної політики і зможе відмовитися від фіксованого курсу.

"Ми завжди говорили, що фіксація обмінного курсу - це тимчасове рішення. Ми залишаємося прихильниками плаваючого обмінного курсу, зрозуміло, що в поточних умовах - "керовано плаваючого", і будемо повертатися до цього режиму, як тільки для цього будуть передумови", - додав він.

За його словами, найважливіша передумова - поява альтернативного до фіксованого курсу номінального якоря для економіки.

"В умовах інфляційного таргетування це показник інфляції. Також важливо, щоб валютний ринок був менш чутливим до ситуативних факторів. На це спрямовані зусилля із зв’язування навісу ліквідності у вигляді поточних рахунків фізичних осіб, про які ми вже говорили.

Третій фактор – кращий стан валютного ринку, більша його збалансованість. Також я би ще сюди додав відновлення статусу та дієвості облікової ставки як основного монетарного інструменту", - пояснив Ніколайчук.

Водночас на питання, чи можливо відмовитися від фіксованого курсу у 2023 році, він відповів:

"Це не найближча перспектива, але я не можу виключати того, що ми матимемо ці передумови ще до закінчення періоду високих безпекових ризиків.

Водночас повернення до "плавання" не означатиме "ралі" на валютному ринку. Будь-який перехід буде дуже поступовим та керованим із створенням відповідних передумов. Це необхідно для того, щоб перехід до "плавання" не генерував шоків ані для валютного ринку, ані для економіки".

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Економічна правда