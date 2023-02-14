Дипломування моряків: почала роботу повністю оновлена кваліфікаційна комісія

З 14 лютого розпочала роботу повністю оновлена і за складом, і за функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків при Адміністрація судноплавства. Також змінили підхід до процедури проходження іспитів та отримання кваліфікаційних документів моряків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Відтепер моряк подає документи на розгляд безпосередньо до Адміністраціі судноплавства або до сервісних центрів Моррічсервіс. Сьогодні відкрито перший сервісний центр в Києві. Тут будуть проходити іспити на підтвердження/подовження кваліфікації та видача документів за спрощеною та прозорою процедурою.

Нові члени ДККМ є частиною команди Адміністрації судноплавства, відтепер ніхто не може вплинути на рішення за результатами проходження моряком іспиту", - заявили в міністерстві.

Зазначається, що єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження/подовження кваліфікації є всесвітньо визнаний CES 6.0.

"Реформа передбачає повний перехід від старої системи з непрозорими та забюрократизованими процедурами видачі кваліфікаційних документів моряків до міжнародних стандартів в дипломуванні.

Далі - максимальна автоматизація процесів та цифровізація послуг для моряків, що дозволить ліквідувати корупційні ризики через зведення до мінімуму впливу людського фактору", - додали в Мінінфраструктури.

Повний перезапуск системи дипломування відповідно до міжнародних практик став можливим завдяки прийняттю Кабміном постанови №1499 про підготовку та дипломування моряків та підтримку USAID/UK aid проєкту TAPAS Project "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах".

За участі проєкту USAID / UK aid ТАРAS Міністерство відновлення запустило процес створення е-системи дипломування моряків.

"Впровадження такої системи забезпечить повну прозорість та автоматизацію даних і процесів у новому Державному реєстрі документів моряків та посилить контроль і відповідальність за процесами їх реєстрації.

Із запуском системи у моряка з'явиться змога просто та швидко отримувати послуги у сфері дипломування через портал Дія", - пояснили у відомстві.

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Економічна правда