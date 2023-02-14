Курс валют на 14 лютого: на "чорному ринку" подорожчав євро, курси в банках стабільні
Вівторок, 14 лютого 2023, 12:33 -
У вівторок, 14 лютого, готівкова гривня на "чорному ринку" зміцнилась відносно долара, однак ослабла проти євро на "чорному", курси в касах банків не змінились.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:00 курс долара на "чорному ринку" становив 39,83 - 39,98 грн, а у понеділок, 13 лютого, коливався на рівні 39,83 - 40,0 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,39 - 42,56 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 42,39 - 42,44 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 39,7 - 40,1 грн (курс на 13 лютого – 39,7 - 40,1 грн);
- Євро – 42,15 - 42,85 грн (курс на 13 лютого – 42,15 - 42,85 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,25 - 39,75 грн;
- Ощадбанк – 39,7 - 40,5 грн;
- Укрексімбанк – 39,7 - 40,2 грн;
- Райффайзен – 39,3 - 40,0 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.