ФДМ виставив на приватизацію колишній завод дозиметрів у Білій Церкві

фото: фдм

Фонд держмайна підготував до приватизації "Білоцерківський завод "Еталон", що виготовляв дозиметри та навігаційне обладнання. Стартова ціна - 35 млн грн за загальної площі майна 12 166 м².

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Дата аукціону - 10 березня.

"Еталон" знаходиться у 80 км від Києва та у 120 від Борисполя, що відкриває широкі можливості для перевезень. У самій місцевості розташування заводу знаходяться інші технічні підприємства. Завод потребує косметичного ремонту.

"Еталон" займає площу у 12 166 м² на 3 га", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на балансі підприємства перебувають: адміністративні приміщення, гаражі для легкових та грузових автомобілів, склади, закрита мийка для автомобілів, автозаправка та прохідні.

Тут також є транспортні засоби: ЗИЛ 13081 (сідельний тягач), причіп ОДАЗ-93571 (платформа), екскаватор ЭО 2621В та автонавантажувач Р 4045.

Серед умов приватизації "Еталону" - погашення боргів підприємства (11,9 млн грн) та недопущення звільнення працівників (11) протягом півроку.

Прийом заявок триває до 9 березня, 20:00.

Реєстрація на участь в аукціоні - за посиланням.

Економічна правда