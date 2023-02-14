"Гривня – скоріше благо, ніж недолік": НБУ про перехід України на євро

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук вважає, що для України краще мати власну валюту та автономну монетарну політику, ніж поспішати з переходом на євро.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю ЕП.

Він вважає, що навіть після інтеграції з ЄС Україна тривалий час не буде готова до переходу з гривні на євро.

"Країни Південної Європи, які увійшли до Єврозони, насамперед Греція та Португалія, зіштовхнулися з багатьма проблемами в монетарній сфері. Якщо їх порівнювати з країнами, які залишили власні валюти, зокрема з Чехією та Польщею, то вибір буде явно на користь останніх", – пояснює Ніколайчук.

Ці країни, розповідає він, ще 10-15 років тому мали плани увійти до Єврозони, але наразі це зобов’язання є питанням довгострокової перспективи, і поки що вони не роблять конкретних кроків для введення євро.

"Для нашої країни мати власну валюту, автономну монетарну політику – це скоріше благо, ніж недолік", – наголосив заступник голови НБУ, зазначивши, що після 2014 року в Україні відбувся значний прогрес в інституційній спроможності центрального банку. "Тому, мені здається, не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики".

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