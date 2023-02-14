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На Херсонщині поновили рух поїздів після пошкодження залізниці обстрілами

Вівторок, 14 лютого 2023, 10:32 - Анастасія Жарикова

На Херсонщині завершили роботи по відновленню залізничного полотна після російського обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Роботи по відновленню залізничного полотна після обстрілів на Херсонщині завершено", - йдеться в повідомленні.

Рух поїздів за графіком поновлюють з вівторка.

Нагадуємо:

Внаслідок російських обстрілів у понеділок на Херсонщині було пошкоджене залізничне полотне, для пасажирів потягів між Києвом та Херсоном додатково організують автобус.

Укрзалізниця війна
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