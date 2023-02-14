На Херсонщині поновили рух поїздів після пошкодження залізниці обстрілами
Вівторок, 14 лютого 2023, 10:32 -
На Херсонщині завершили роботи по відновленню залізничного полотна після російського обстрілу.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Роботи по відновленню залізничного полотна після обстрілів на Херсонщині завершено", - йдеться в повідомленні.
Рух поїздів за графіком поновлюють з вівторка.
Нагадуємо:
Внаслідок російських обстрілів у понеділок на Херсонщині було пошкоджене залізничне полотне, для пасажирів потягів між Києвом та Херсоном додатково організують автобус.