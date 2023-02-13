"Зернова ініціатива": Україна збільшить вантажність суден через саботаж перевірок росіянами

В рамках зернової ініціативи Україна збільшує тоннажність суден задля збільшення обсягу експорту продовольства в умовах саботажу перевірок суден росіянами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

За минулий тиждень 25 суден експортували 1,1 млн тонн агропродукції до країн Африки, і у порівнянні з попереднім тижнем обсяг експорту через порти Великої Одеси збільшився на 152 тисячі тонн.

Водночас, наголошують у міністерстві, продовжує знижуватися показник заходу нових суден під завантаження. Минулого тижня порти Великої Одеси прийняли тільки 16 суден, позаминулого – 25 суден.причина полягає у саботажі необхідних для проходження суден перевірок з боку росіян у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі.

"Вже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді абсурдними приводами. У зв’язку з цим в черзі на інспекцію СКЦ, станом на 12 лютого, очікують 145 суден, з яких 122 – прямують до українських портів за агропродукцією", – розповіли у МІУ.

Наразі в портах Великої Одеси перебувають 18 суден, на які завантажують 584,5 тисячі тонн продовольства. По "зерновому коридору" після інспекції рухається лише одне судно.

"Задля того, аби збільшити обсяг експорту в поточних умовах і зменшити час простою, буде збільшено тоннажність суден, які беруть участь в Ініціативі. Зокрема, для зернових – з 20 тисяч тонн до 25 тисяч тонн, а для олії - з 6 тисяч тонн до 10 тисяч тонн", – йдеться у повідомленні. З огляду на те, що середня кількість інспекцій вхідного флоту становить 2,5 судна на добу, збільшення обсягу слід очікувати за півтора місяця.

Як нагадують у міністерстві, від початку роботи зернового коридору з портів Великої Одеси вийшло 732 судна, які експортували 21 млн тонн українського продовольства. Цей обсяг міг перевищувати 35 млн тонн за умов нормального функціонування ініціативи.