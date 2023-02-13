У деяких районах столиці можливі відключення світла: причина

Попри відсутність дефіциту потужності в енергосистемі у деяких районах Києва можуть застосовуватися локальні відключення світла за графіками через пошкодження мереж для передачі електроенергії.

Про це розповів генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Він нагадав, що оператор системи передачі, Укренерго, вже декілька днів не формує ліміти для регіонів, що означає відсутність планових відключень світла.

Як раніше повідомлялося, відсутність дефіциту в енергосистемі пояснюється включенням додаткових енергоблоків на декількох теплоелектростанціях (ТЕС) після ремонтів, що дало змогу повністю покривати споживання.

"Звісно, це не означає, що система відновлена настільки, щоб працювати безперебійно. Тому в деяких районах Києва, зокрема в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж", – додав Коваленко.

Так, мережі Укренерго, пошкоджені через обстріли, наразі не можуть передавати достатні обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх світлом всіх мешканців столиці. Тому в цих районах міста можуть застосовуватися "локальні відключення за графіками".