БЕБ викрило ухилення від сплати 244 млн митних платежів: компанія пов’язана з екснардепом Деркачем

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати понад 244 мільйонів гривень митних платежів при транзиті нафтопродуктів в 2020-2022 роках.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що службові особи компанії-транспортувальника порушили вимоги і умови митного режиму "Транзит" під час переміщення паливно-мастильних матеріалів магістральним нафтопроводом у період з 2020 по 2022 років. Це призвело до виникнення зобов’язань сплатити до державного бюджету суму митних платежів.

Дії службових осіб фінансового гаранта, в свою чергу, призвели до заниження сум податкового зобов’язання зі сплати мита. Відтак фінгарант, не виконав зобов’язань щодо забезпечення сплати митних платежів – це завдало державному бюджету збитки на суму понад 244 млн грн.

У межах досудового розслідування було встановлено, що бенефіціарними власниками фінансового гаранта є довірені та підконтрольні народному депутату "утікачу", який на початку року був позбавлений громадянства України. За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, мова йде про екснардепа Андрія Деркача.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи щодо надання послуг фінгаранта, документацію що підтверджує уникнення зобов’язання сплати митних платежів, копії митних декларацій, договори щодо надання брокерських послуг та інші документи.

Під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби було вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл зміни митного режиму тощо.

Нагадуємо:

Екс-нардеп Деркач, за даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, яка повинна була допомагати ворогу захопити країну. Наразі він перебуває у розшуку.

У США вважають, що Деркач більше 10 років був активним російським агентом і ще 2020 році ввели проти нього персональні санкції.

Указом президента Володимира Зеленського на початку січня Андрія Деркача було позбавлено громадянства України.