Програма "єРобота": українці з початку року подали понад 700 заявок на гранти для малого бізнесу

У лютому на отримання мікрогранту на започаткування чи розвиток бізнесу за програмою "Власна справа" подали заявки 767 українців.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Перша хвиля подачі заяв на отримання мікрогрантів для започаткування чи розвитку свого бізнесу стартувала цього року 1 лютого. На сьогодні заяви на мікрогранти від держави подали 767 українців. Загалом вони попросили мікрогрантів на 176 млн грн", – розповіла чиновниця.

Заявники, які пройдуть перевірку кредитної історії, співбесіду в Центрі зайнятості та реалістичності бізнес-плану, отримають мікрогранти до 250 тис грн.

Бережна нагадала, що торік за програмою було подано понад 16 тисяч заяв і понад 3 300 заявників отримали мікрогранти на загальну суму 777 млн грн.

"Цього року Уряд планує видати понад 7000 мікрогрантів, в бюджеті на це передбачено 1,8 млрд грн. Загалом у 2023 році буде проведено 20 хвиль подачі заявок. Сьогодні, 13 лютого, почалась вже друга хвиля. Зазначу, що отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності", – додала чиновниця.

Економічна правда