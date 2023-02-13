НБУ скасував частину валютних обмежень для страхових компаній

НБУ послабив валютні обмеження для страхових компаній, які стосуються плати страхових платежів за договорами перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З 14 лютого страховики, страхові та перестрахові брокери матимуть змогу здійснювати платежі за відповідними договорами без обмежень за датою укладання таких договорів за виконання низки умов.

З метою спрощення процедури проведення платежів з перестрахування за кордон Нацбанк створює Перелік страховиків та встановлює порядок ухвалення рішення щодо включення та виключення страховика з відповідного переліку, а також підстави для залишення звернення без розгляду.

Для включення до Переліку страховиків необхідно надіслати відповідне звернення до НБУ. Натомість регулятор скасовує вимога про необхідність надання страховиком обслуговуючому банку індивідуального рішення НБУ щодо дозволу на проведення валютних операцій.

До переліку страховиків включатимуть за дотримання низки умов:

відсутності упродовж року до подання звернення та протягом періоду перебування в Переліку застосованих до страховика заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;

відповідності вимогам щодо прозорості структури власності, дотримання нормативів платоспроможності, достатності капіталу та ризиковості операцій, дотримання вимог щодо ділової репутації страховика, його власників істотної участі та керівників.

Рейтинг фінансової стійкості перестраховика-нерезидента, з яким здійснюється операція перестрахування, має відповідати рівню не нижче ніж "A3" (Moody’s Investors Service), "A-" (Standard & Poor’s), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (A.M. Best).

Економічна правда