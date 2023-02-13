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Дубай знову планує запустити літаюче таксі, цього разу – до 2026 року

Понеділок, 13 лютого 2023, 16:47 - Олексій Павлиш

Влада ОАЕ оголосила про відновлення програми літаючих таксі в Дубаї, тепер їх планують запустити до 2026 року: планують обладнати два стартові майданчики для літаючих таксі поруч із найбільш завантаженим міжнародним аеропортом світу.

Про це пише AP.

"Із 2017 року Дубай обіцяє запустити літаючі таксі - у місті, де вже є найвищий у світі хмарочос та інші архітектурні дива. Ці обіцянки були озвучені низкою різних посадових осіб і компаній, більшість з яких були приурочені до щорічного Всесвітнього урядового саміту в Дубаї, який цього року розпочався в понеділок", - пише агентство.

Напередодні про відновлення програми оголосив шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум у Twitter.

Ціни на аеротаксі "будуть у діапазоні цін на [поїздки на] лімузинах у Дубаї, можливо, трохи вищі", - сказав державній радіостанції Dubai Eye співробітник Управління доріг і транспорту Дубаї Ахмед Бахрозян.

Управління описує тарифи на аеротаксі "принаймні на 30% вищими, ніж тарифи на [звичайне] таксі". Мінімальна вартість проїзду в таксі становить близько $3,25, а за кілометр шляху стягується $0,5, зазначає AP.

При цьому партнером програми стане американська венчурна авіаційна компанія Joby Aviation зі штаб-квартирою в Каліфорнії, а не китайські EHang 184 і XPeng X2 або німецька Volocopter, як повідомлялося раніше.

Розробки Joby Aviation були представлені на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї 13 лютого, пише AP.

"Ми раді цій можливості й активно вивчаємо її", - сказав представник компанії Олівер Вокер-Джонс. При цьому Бахрозян зазначив, що контракт ще не підписано з жодним із партнерів.

Прототип Joby Aviation може пролетіти понад 240 км без підзарядки - це дасть йому змогу дістатися від стартової точки до Абу-Дабі та інших районів країни. Злітає і приземляється аеротаксі вертикально, його максимальна швидкість - 320 км/год.

Серед основних акціонерів Joby Avation - Intel Corp. і авіакомпанія Delta Air Lines.

Аеропорт Дубая - найбільш завантажений міжнародний аеропорт у світі, зазначає AP. Запуск аеротаксі зменшить щоденні затори в місті, які тільки посилюються зі зростанням чисельності населення (наразі в еміраті проживає приблизно 3,5 млн осіб).

У годину пік вулицею Шейха Зайда курсує понад 1,8 млн зареєстрованих у Дубаї автомобілів, не рахуючи машин із шести інших еміратів, додає агентство.

Крім цього, ініціативу запустити аеротаксі підігріває прагнення місцевої влади відмовитися від бензинових і дизельних автомобілів, оскільки цьогоріч в ОАЕ відбудуться переговори з ООН з питань клімату COP28, зазначає AP. Дубай очікує, що до 2030 року чверть усіх автомобілів на дорогах країни будуть безпілотними.

Економічна правда

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