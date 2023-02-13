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Укр / Рус

До України вперше імпортували дизель зі США

Понеділок, 13 лютого 2023, 15:48 - Анастасія Жарикова

На початку лютого в Україну надійшла перша партія дизпального американського виробництва – це перший випадок імпорту нафтопродуктів зі США.

Про це повідомляє enkorr.

Як зазначили у компанії-імпортері "Укрпалетсистем" (UPG), виробником нафтопродуктів є Marathon Petroleum Company.

"Танкер дедвейтом 100 тис. т було прийнято у порту Гамбурга, звідки ми забираємо продукт меншими танкерами по 30 тис. т і веземо на наш термінал у Польщі. Ця перша партія вже почала надходити в Україну", — розповіли в UPG.

У компанії не розкривають комерційні деталі, але говорять про перспективність продовження цієї роботи.

"Зараз у Європі дуже гарна кон’юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми намагатимемось збільшувати постачання саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями й вигідне ціноутворення", — заявили в компанії. 

Дизпальне вже надійшло на заправні станції мережі UPG.

Нагадуємо:

Востаннє вартість пального на українських АЗС зростала ще наприкінці грудня 2022 року. Відтоді спостерігається повільне, але стабільне зниження цін на основні види палива.

АЗС дизпаливо імпорт США нафтопродукти
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Економічна правда
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