У Вологодській області Росії горів газопровід

Зранку в понеділок, 13 лютого, на газопроводі у Нюксенському районі Вологодської області РФ спалахнув газопровід.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

"Спостерігалося факельне горіння. Ділянку перекрили, горіння було локалізовано та припинилося", - йдеться у повідомленні МНС.

Постраждалих від пожежі немає.

Глава Нюксенського району Ігор Чугреєв уточнив, що йдеться про ділянку газопроводу Ухта - Торжок. Цей газопровід є транзитним, у Вологодській області до нього немає підключень.

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На нафтопереробному заводі в місті Кстово Нижньогородської області Росії 7 лютого сталось велике загоряння.