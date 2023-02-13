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У Вологодській області Росії горів газопровід

Понеділок, 13 лютого 2023, 14:21 - Анастасія Жарикова

Зранку в понеділок, 13 лютого, на газопроводі у Нюксенському районі Вологодської області РФ спалахнув газопровід.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

"Спостерігалося факельне горіння. Ділянку перекрили, горіння було локалізовано та припинилося", - йдеться у повідомленні МНС.

Постраждалих від пожежі немає.

Глава Нюксенського району Ігор Чугреєв уточнив, що йдеться про ділянку газопроводу Ухта - Торжок. Цей газопровід є транзитним, у Вологодській області до нього немає підключень.

Нагадуємо:

На нафтопереробному заводі в місті Кстово Нижньогородської області Росії 7 лютого сталось велике загоряння.

Росія газопровід Газпром
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Економічна правда
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