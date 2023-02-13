Курс валют на 13 лютого: долар та євро продовжують дешевшати

У понеділок, 13 лютого, готівкова гривня зміцнилась відносно долара та євро на "чорному" ринку, валюта в банках також подешевшала.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс долара на "чорному ринку" становив 39,87 - 40,03 грн, а у неділю, 12 лютого, коливався на рівні 39,99 - 40,07 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,36 - 42,46 грн. Для порівняння, у неділю курс коливався на рівні 42,38 - 42,77 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,7 - 40,1 грн (курс на 10 лютого – 39,75 - 40,2 грн);

Євро – 42,15 - 42,85 грн (курс на 10 лютого – 42,3 - 43,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,2 - 39,7 грн;

Ощадбанк – 39,65 - 40,55 грн;

Укрексімбанк – 39,75 - 40,25 грн;

Райффайзен – 39,3 - 40,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.