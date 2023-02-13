Залізниці України та Молдови у 2022 наростили перевозки вантажів між країнами у 3 рази

Протягом 2022 року показники експорту з України через залізницю Молдови зросли в 1,5 разу, а імпорту – в 3 рази.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

делегації залізниць підбили підсумки роботи у минулому році та домовились про розширення співпраці на найближчі три роки.

"З початку повномасштабної війни залізниця Молдови стала для нас ще важливішим партнером. Наші сусіди допомогли нам експортувати зерно та завозити таке необхідне дизпальне. Ми прагнемо й надалі поглиблювати відносини та співпрацю між нашими залізницями", – зазначив голова правління УЗ Олександр Камишін.

З 24 лютого 2022 року через прикордонні переходи з Молдовою залізничним транспортом було експортовано 397 тис. тонн українського зерна та імпортовано 363,6 тис. тонн нафтопродуктів. Загалом показники експорту зросли в 1,5 разу до 1247 тис. тонн, а імпорту — в 3 рази до 492 тис. тонн.

Крім цього, на початку листопада 2022 року, після 24-річної перерви, відновлено рух українських пасажирських поїздів за міжнародним сполученням Київ — Кишинів.

"Наразі ще мільйони наших співгромадян вимушені проживати в інших країнах. Це спонукає нас шукати нові маршрути. Завдяки цьому поїзду українці можуть доїхати до міжнародного аеропорту в Кишиневі, щоб подорожувати далі, до інших країн світу. За три з половиною місяці ним уже скористалося понад 10 тисяч пасажирів", – додав Камишін.

Директор держпідприємства "Залізниця Молдови" Олег Тофілат зазначив, що у 2022 році між Україною та Молдовою було зроблено перші важливі кроки для покращення співпраці залізниць.

"Вже в серпні минулого року було відновлено інфраструктуру дільниці Березине – Басарабяска, яка не працювала чверть століття. Під час робіт залізничники України нам допомогли відбудувати нашу частину цієї дільниці. Тоді роботи було виконано в рекордні терміни – трохи більше місяця. Тому ми плануємо і в майбутньому залучати українських фахівців до ремонту залізничної інфраструктури країни. Це дасть змогу підвищити безпеку та швидкість руху поїздів", – додав він.

Економічна правда