Всі розділи
Укр / Рус

Миколаївобленерго отримало 64 тонни обладнання від Польщі

Понеділок, 13 лютого 2023, 11:29 - Анастасія Жарикова

Міненерго передало "Миколаївобленерго" майже 64 тонни обладнання для відновлення енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Обладнання буде використано для проведення ремонтних і відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Польща – надійний партнер України, який з перших днів війни надає нам підтримку для боротьби з російською агресією на усіх фронтах. Енергетика – один з них. Дякуємо польським партнерам за допомогу Миколаївській області, енергетичні об’єкти якої щодня прицільно обстрілюються ворогом", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Гуманітарний вантаж з Польщі включає, зокрема, опори та понад 8 тисяч метрів ізольованого проводу. 

Загалом з початку великої війни Міненерго розподілило на "Миколаївобленерго" майже 400 тонн гуманітарної допомоги.

Нагадуємо:

Міненерго передало АТ "Херсонобленерго" 45 тонн обладнання для ремонту та відновлення постраждалих від російських обстрілів енергетичних об’єктів.

Міненерго енергетика Польща
Матеріали за темою
Росіяни влучили в енергооб’єкти в шести областях, у низці областей - аварійні відключення - Галущенко 10 лютого 2023, 12:40
Херсонобленерго отримало 45 тонн обладнання від міжнародних партнерів 9 лютого 2023, 13:38
Японія співпрацюватиме з Україною у водневих проєктах та будівництві малих модульних реакторів 26 січня 2023, 13:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті