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У "Дії" запустили опитування на найкращу воєнну марку Укрпошти

Понеділок, 13 лютого 2023, 10:47 - Олексій Павлиш

У сервісі "Дія" запустили нове опитування, щоб обрати найкращу воєнну марку Укрпошти.

Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

"Раніше ви голосували за дизайн воєнних марок у Дії, а тепер час вибрати найкращу. Топову марку обирають майже у всіх країнах щороку. Україна не виняток. Проте в нас це - кілька кліків у смартфоні", - йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно:

  1. авторизуватись у застосунку;
  2. обрати послугу Опитування;
  3. проголосувати за свій варіант.

Опитування триватиме з 13 до 20 лютого.

Економічн правда

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