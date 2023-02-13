У "Дії" запустили опитування на найкращу воєнну марку Укрпошти

У сервісі "Дія" запустили нове опитування, щоб обрати найкращу воєнну марку Укрпошти.

Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

"Раніше ви голосували за дизайн воєнних марок у Дії, а тепер час вибрати найкращу. Топову марку обирають майже у всіх країнах щороку. Україна не виняток. Проте в нас це - кілька кліків у смартфоні", - йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно:

авторизуватись у застосунку; обрати послугу Опитування; проголосувати за свій варіант.

Опитування триватиме з 13 до 20 лютого.

Економічн правда