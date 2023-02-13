Країни Європи витратили майже 800 мільярдів євро на боротьбу з енергетичною кризою

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Витрати країн Європи на захист населення та бізнесу від стрімкого зростання цін на енергоносії зросли майже до 800 мільярдів євро.

Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру Bruegel, повідомляє Reuters.

З вересня 2021 року члени Євросоюзу вже виділили або планують виділити 681 млрд євро, в той час як Велика Британія виділила 103 млрд євро, а Норвегія - 8,1 млрд євро.

Таким чином, загальні видатки на подолання енергокризи сягнули 792 млрд євро порівняно з 706 млрд євро у листопаді, адже країни продовжують боротися з наслідками припинення Росією поставок газу до регіону.

Німеччина витратила найбільше, 270 млрд євро, що є суттєвим відривом від інших країн Європи. За найбільшою економікою єврозони розташувалася Велика Британія, Італія та Франція, які витратили менше 150 млрд євро. У перерахунку на душу населення найбільше витрачали Люксембург, Данія та Німеччина.

Витрати, виділені країнами на енергетичну кризу, порівнювані з фондом у 750 млрд євро для відновлення після пандемії коронавірусу.

За словами аналітиків, уряди зосередили більшу частину підтримки на нецільових заходах, спрямованих на обмеження роздрібних цін на енергетику, наприклад зниження ПДВ на бензин або обмеження роздрібних цін на електроенергію.

Як наслідок, держави вичерпують фіскальний простір для тривалої підтримки фінансування такого обсягу. Натомість, вважають автори дослідження, доцільніше підтримувати населення з найнижчим рівнем доходів та стратегічні сектори економіки.