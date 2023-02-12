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У Раді готують законопроєкт для перезапуску системи встановлення домашніх сонячних електростанцій

Неділя, 12 лютого 2023, 11:02 - Ігор Пилипів
 
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У Верховні Раді напрацьовується законопроєкт, завдяки якому буде перезапущена система встановлення сонячних домашніх електростанцій. 

Про це повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.

"Потреба у держави, щоб ці станції продовжували встановлювати, залишається. Однак оператор системи "Укренерго" каже, що окрім самих станцій треба ще заохочувати людей встановлювати й накопичувачі. 

Це промислові акумулятори. Туди електроенергія може зберігатися, коли вона не потрібна, і вона видається в мережу, коли потрібна. По суті це функція балансування, що зараз потрібно нашій енергосистемі", – пояснює Андрій Жупанин.

Нардеп додав, що законопроєкт планують зареєструвати у межах місяця. Крім цього, планується погодити з урядом виділення кредитів для фінансування встановлення цих електростанцій, 

Також головною умовою, яка обговорена з "Укренерго", є встановлення невеликої акумулюючої станції. 

Економічна правда.

електроенергія Верховна рада закон Укренерго
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