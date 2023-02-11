Зеленський провів зустріч з топменеджерами JP Morgan

Офіс президента

Володимир Зеленський зустрівся з командою топменеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan і взяв участь в одному з наймасштабніших інвестиційних самітів, серед учасників якого 200 найбільших корпорацій, інвесторів та фінансових компаній.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі сторони обговорили створення платформи для залучення приватного капіталу до відбудови України та перспективні напрями реалізації великих інвестиційних проєктів.

За словами президента, IT-сектор є пріоритетом подальшого розвитку України, оскільки він відіграє надзвичайно важливу роль під час війни. Він також акцентував на тому, що Україна може зробити ще більш вагомий внесок у кібер- та продовольчу безпеку світу.

"Глава держави зауважив, що нинішня війна продемонструвала певні слабкі місця як в Україні, так і в інших державах. Зокрема, у зв’язку з російськими атаками на українську енергетику в нашій країні розуміють, що потрібні диверсифікація електропостачання, розвиток відновлюваної енергетики.

І вже під час війни Україна почала децентралізацію енергетики й запрошує до співпраці іноземних інвесторів", – йдеться в повідомленні.

Голова правління та головний виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон зазначив, що банк докладе зусиль для збільшення допомоги Україні. також він додав, що всі ресурси JPMorgan Chase доступні Україні, оскільки вона прокладає свій постконфліктний шлях до зростання.

Крім того, сторони відзначили важливість підписаного 9 лютого меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та JP Morgan щодо надання консультацій українському уряду стосовно фінансової стабілізації, отримання суверенних кредитних рейтингів, управління державними активами ліквідності, діджиталізації економіки, визначення можливостей для встановлення тісного економічного зв’язку з Європою.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" запропонував американському банківському холдингу J.P. Morgan співпрацю для втілення проектів зі збільшення видобутку й ефективнішого транспортування та зберігання вуглеводнів, а також у сфері відновлюваної енергетики.