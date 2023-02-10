Голова правління "Укргазбанку" йде з посади за станом здоров'я

Голова правління державного "Укргазбанку" Андрій Кравець повідомив про своє звільнення за власним бажанням через погіршення стану здоров’я - наглядова рада банку припинила його повноваження.

Про це повідомляє пресслужба "Укргазбанку".

Зазначається, що Кравець повідомив про своє звільнення 9 лютого.

У зв'язку з цим наглядова рада держбанку 10 лютого припинила його повноваження.

Заступника голови правління Родіона Морозова призначили виконуючим обов'язки голови правління банку з 13 лютого.

Родіон Морозов (7 грудня 1978 року народження) працює в банку з жовтня 2009 року. З 2013 по 2016 рік був радником голови правління.

"З 2016 по 2020 року призначений директором департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження.

З 15 травня 2020 року по цей час є членом правління, заступником голови правління", - додали в "Укргазбанку".

Економічна правда