МБРР надасть Україні 50 мільйонів доларів гранту на відновлення логістики

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) виділить 50 млн доларів грантових коштів на забезпечення критичних потреб Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Грантову угоду щодо проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі.

Загальна вартість проєкту становить майже 600 мільйонів доларів, з яких 500 мільйонів доларів планує забезпечити МБРР, а решту коштів планується залучити за рахунок донорських грантів, що надходитимуть через Український трастовий фонд допомоги, відновлення та реконструкції (URTF) та інші трастові фонди.

"Підписання цієї грантової угоди дасть змогу отримати фінансовий внесок в обсязі 50 мільйонів доларів від мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні, розпорядником якого є МБРР.

Завдяки цій домовленості ми отримаємо змогу профінансувати закупівлю модульних автодорожніх мостів та матеріалів для термінового ремонту доріг. Кошти буде спрямовано на виробництво фітингових платформ для збільшення обсягів контейнерних перевезень, а також закупівлю матеріалів та обладнання для ремонту важливих залізничних мостів", - заявив Кубраков.

Як зазначив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм, агентство отримає 25 мільйонів доларів.

"Згідно з домовленістю, виділені кошти будуть використані із залученням агента з обслуговування проєктів UNOPS.

Усі процедури закупівлі у рамках RELINC, а також управління проектами будуть проведені відповідно до правил та процедур Міжнародного банку реконструкції", - написав він.

Економічна правда