Страхові збитки від землетрусів у Туреччині та Сирії можуть сягнути $4 мільярдів

Страхові збитки внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії ймовірно перевищать $2 млрд та можуть досягти $4 млрд або більше.

Про це йдеться у попередньому прогнозі Fitch Ratings.

"Страхові збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони, ймовірно, перевищать 2 мільярди доларів США і можуть сягнути 4 мільярдів доларів США або більше.

Однак застраховані збитки можуть бути значно меншими, можливо, близько 1 мільярда доларів США, через низький рівень страхового покриття в постраждалих регіонах. Переважна більшість застрахованих збитків буде покрита перестрахуванням, але сума, передана в перестрахування, ймовірно, буде незначною в контексті світового ринку перестрахування, що не матиме впливу на рейтинги", - пише агентство.

Страхове покриття, ймовірно, буде низьким у більшості постраждалих районів Туреччини та Сирії, прогнозує Fitch.

Турецький фонд страхування від катастроф (TCIP) був створений після землетрусу в Ізміті в 1999 році для покриття збитків, завданих землетрусом.

Однак він не покриває людські жертви, претензії щодо відповідальності або непрямі збитки, такі як перерва у веденні бізнесу.

"Більше того, страхування від землетрусів є технічно обов'язковим у Туреччині, але дуже часто не виконується на практиці. Як наслідок, багато житлових об'єктів не застраховані, особливо в багатьох постраждалих районах, де низькі доходи домогосподарств обмежують їхню доступність.

Рівень страхового покриття в постраждалих частинах Сирії, ймовірно, буде таким же низьким, особливо з огляду на економічні наслідки громадянської війни в країні", - пише Fitch.

Загальна кількість загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір четверга вже перевищила 20 тисяч.

Економічна правда