Німеччина веде переговори з Оманом щодо закупівлі скрапленого газу – Reuters

Німеччина і Оман ведуть переговори про підписання довгострокової угоди про постачання скрапленого природного газу терміном щонайменше на 10 років, оскільки Берлін продовжує шукати альтернативи російським поставкам палива.

Про це пише Reuters із посиланням на 3 джерела, знайомі з цим питанням.

"Європа намагається знайти заміну російському газу з минулого року на тлі війни в Україні, коли російський "Газпром" поступово скорочує, а потім і призупиняє левову частку трубопровідних поставок до Європи.

Енергетична компанія RWE у вересні уклала угоду про постачання СПГ з ADNOC з ОАЕ, а Німеччина шукає інших постачальників через комунальні компанії Uniper та Sefe, обидві з яких були націоналізовані Берліном минулого року", - нагадує агентство.

Два джерела, які безпосередньо обізнані з цим питанням, повідомили, що угода з Оманом буде укладена обсягом від 0,5 до 1 млн тонн на рік, а одне з джерел уточнило, що це близько 0,8 млн тонн на рік протягом 10 років.

Два співрозмовники повідомили, що в переговорах бере участь Uniper.

За словами одного з джерел, компанія вже вела переговори з Оманом щодо аміачної угоди після того, як у 2021 році підписала угоду з оманським проєктом HYPORT Duqm, в рамках якої веде переговори про купівлю-продаж "зеленого" аміаку.

Uniper і Міністерство економіки ФРН, яке відповідає за державну власність Sefe, відмовилися від коментарів. Sefe і Міністерство фінансів Німеччини, яке управляє часткою Берліна в Uniper, не відразу відповіли на запити про коментарі.

Міністерство енергетики Оману також не відразу відповіло на запит про коментарі.

"Найбільша економіка Європи сподівається замінити весь імпорт російських енергоносіїв до середини 2024 року, що є значним зусиллям для країни, яка значною мірою покладається на природний газ для живлення своєї промисловості.

Німеччина вже кілька місяців веде переговори з найбільшим у світі виробником зрідженого природного газу Катаром про додаткові поставки, але переговори затягнулися. Доха віддає перевагу 20-річним контрактам, що суперечить кліматичним цілям Берліна", - додає Reuters.

Економічна правда