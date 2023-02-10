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У четвер одесити мали світло у середньому 19 годин на добу – ДТЕК

П'ятниця, 10 лютого 2023, 16:20 - Економічна правда

У перший день роботи тестових графіків стабілізаційних відключень вийшло забезпечити 100% будинків Одеської області електроенергією в гарантовані години білої зони.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Цього вдалось досягти завдяки достатнім лімітам та сприятливим погоднім умовам, які дозволили збільшити виробництво зеленої енергії.

Сонячні та вітрові електростанції частково покрили дефіцит електроенергії і дозволили давати більше світла мешканцям Одещини", - йдеться у повідомленні.

"Будемо намагатись і надалі забезпечувати жителів області електроенергією настільки максимально, наскільки дозволятиме ліміт та стан енергоінфраструктури", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Енергетикам "Укренерго" за допомогою фахівців ДТЕК вдалось полагодити частину енергообладнання Одещини, що дозволяє розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень.

Економічна правда

ДТЕК Одеса
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