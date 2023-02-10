У "Нафтогазі" обрали голову наглядової ради

Головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на засіданні ради 10 лютого обрали Ентоні Маріно.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У "Нафтогазі" зазначили, що Маріно - спеціаліст з розвідки та видобування з понад 38-річним досвідом роботи в нафтогазовій сфері.

"Ентоні Маріно має також широкий управлінський досвід. Обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією $4 млрд Vermilion Energy.

Нині Ентоні Маріно також є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів 6 компаній та організацій. Є громадянином США та Канади", - заявили в компанії.

"Новообрана наглядова рада Нафтогазу розпочинає свою роботу. Це дуже важливо як для забезпечення прозорості процесів всередині компанії, так і для її публічного сприйняття. Впевнений, що попереду на нас чекає багато плідної роботи", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів у вівторок, 24 січня, призначив переможців відбору на посади членів наглядову раду НАК "Нафтогаз України".

Економічна правда