Курс валют на 10 лютого: готівковий долар дешевшає, євро - навпаки

У п’ятницю, 10 лютого, готівкова гривня на "чорному ринку" другий день поспіль зміцнюється до долара, євро дорожчає.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс долара на "чорному ринку" становив 39,7 - 39,98 грн, а у четвер, 9 лютого, коливався на рівні 39,99 - 40,8 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,42 - 42,76 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 42,654 - 42,83 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,75 - 40,2 грн (курс на 9 лютого – 39,8 - 40,3 грн);

Євро – 42,3 - 43,0 грн (курс на 9 лютого – 42,3 - 43,14 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,3 - 39,8 грн;

Ощадбанк – 39,85 - 40,65 грн;

Укрексімбанк – 39,7 - 40,2 грн;

Райффайзен – 39,8 - 40,35 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.