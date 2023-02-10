Через атаку РФ пошкоджено 4 теплоелектростанції ДТЕК

Унаслідок нічних та денних обстрілів РФ постраждало чотири ТЕС "ДТЕК Енерго", через атаку двоє працівників станцій отримали поранення.

Про це повідомляється на сайті "ДТЕК Енерго".

"За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться у повідомленні.

Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

У компанії підкреслили, що у вересні - лютому енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.

Нагадаємо:

Під час чергової масованої ракетної атаки на українську інфраструктуру в п’ятницю, 10 лютого, ворог поцілив в енергетичні об’єкти в шістьох областях.

Економічна правда