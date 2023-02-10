Укрзалізниця повідомила про затримки через знеструмлення

Внаслідок російської атаки знеструмлені окремі ділянки залізниці і на 10:00 5 із 65 рейсів затримуються на 5 хвилин і більше, ще 3 поїзди – на понад півгодини.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Пасажирів рейсу №712/711 Київ — Краматорськ пересаджують до спальних вагонів під резервним тепловозом, Інтерсіті+ №722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою.

Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою, про яку повідомлятимемо додатково.

Київська кільцева електричка курсує за графіком, зокрема мостами між лівим та правим берегом Києва.

Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами.

В УЗ нагадують, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та тривог, не встигли на свої рейси, з тим же квитком можуть посадити на наступний рейс аналогічного напрямку.