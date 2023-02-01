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У Мінфіні розповіли, скільки коштів від донорів Україна потребує щомісяця

Середа, 1 лютого 2023, 21:00 - Анастасія Жарикова

Україна потребує близько 3 мільярдів доларів фінансування від іноземних партнерів щомісяця.

Про це розповіла заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова , повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Незважаючи на безпрецедентно складні умови війни та постійну невизначеність, український Уряд гідно впорався з фінансовими та економічними викликами. Це стало можливим, не в останню чергу, завдяки неймовірним зусиллям міжнародних партнерів України, за що ми надзвичайно вдячні", - зазначила вона.

Зикова підкреслила, що Кабмін провів системну роботу для зменшення дефіциту бюджету шляхом збільшення податкових та митних надходжень, а також оптимізації низки напрямів бюджетних видатків. 

Однак цього року потреба у міжнародному фінансуванні залишається відчутною та становить близько 3 млрд дол щомісяця. 

Наразі уряд має підтвердження про фінансування від ЄС та Сполучених Штатів близько 30 млрд дол на 2023 рік. 

"Втім, залишається потреба ще у 10 млрд дол. І тут ми розраховуємо на допомогу від інших країн, та міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ", - розповіла Ольга Зикова.

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Заступниця міністра наголосила, що Україна зацікавлена в забезпеченні ефективного, підзвітного та прозорого використання фінансування, в тому числі від донорів. Робота над створенням таких механізмів триває.

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Економічна правда

Мінфін Україна війна бюджет
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