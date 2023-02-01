Німеччина може стати чистим імпортером електроенергії протягом кількох років - дослідження

Німеччина може стати чистим імпортером електроенергії протягом декількох років, оскільки поступово виводить з експлуатації атомні та вугільні електростанції.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані мережевого регулятора BNetzA.

Зазначається, що промисловий центр Європи протягом останніх кількох років був чистим експортером електроенергії. Але оскільки він відходить від більш брудних форм виробництва для досягнення своїх кліматичних цілей, він стане більш залежним від поставок з інших країн, щоб уникнути відключень.

"Потреба в імпорті зростатиме з роками", — йдеться в звіті BNetzA за період 2025-31 років.

У ньому додається, що інвестиції у відновлювані джерела енергії в Європі так само необхідні, як і в звичайні електростанції, йдеться в повідомленні.

Чистий експорт електроенергії Німеччини склав близько 26 терават-годин у 2022 році, у порівнянні з приблизно 17 і 19 терават-годинами в кожному з попередніх двох років. Незважаючи на те, що країна намагається замінити російські газові потоки через війну в Україні, експорт електроенергії з Німеччини до Франції досяг 30-річного максимуму на тлі збоїв на атомній електростанції.

Однак електромобілі та теплові насоси, будуть ключовими для того, щоб Німеччина скоротила викиди вуглецю на 65% до 2030 року порівняно з рівнями 1990 року. Саме тому уряд підвищив свій прогноз щодо майбутнього споживання електроенергії.

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Зростання вартості вуглецю допоможе витіснити інші ресурси з ринку. Німецькі вугільні станції можуть закритися вже у 2030 році — раніше, ніж попередня ціль до 2038 року, — і країна планує поступово припинити роботу останніх трьох атомних електростанцій не пізніше середини квітня.

Щоб заповнити цю прогалину, Німеччині потрібно буде потроїти темпи розширення відновлюваної енергетики цього десятиліття, одночасно інвестуючи в нові газові електростанції.

А для підтримки транскордонних потоків електроенергії, ЄС прагне збільшити пропускну здатність міжсистемних з’єднань у найближчі роки.