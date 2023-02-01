Уряд змінив керівника Держпродспоживслужби

Кабмін призначив тимчасово виконуючою обов'язки голови Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів заступницю голови цього відомства Ольгу Шевченко.

Такі кадрові рішення ухвалили на засіданні 1 лютого, повідомляє пресслужба уряду.

Так, уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про призначення т.в.о. голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе та звільнив його з посади заступника керівника відомства.

При цьому т.в.о. голови Держпродспоживслужби призначили заступницю голови відомства Ольгу Шевченко.

Як зазначається на сайті Держпродспоживслужби, Андрій Лордкіпанідзе був т.в.о голови відомства з 12 липня 2022 року. До цього він з грудня 2020-го по грудень 2021-го та з березня по липень 2022-го був заступником голови відомства.

Ольга Шевченко стала заступником голови Держпродспоживслужби у лютому 2019 року.

Економічна правда