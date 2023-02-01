Оборот готівки в касах банків торік знизився – НБУ

Обсяг надходжень готівки до кас банків за 2022 рік становив 2 195,2 млрд грн - це менше на 12,9% порівняно з 2021 роком.

Про це повідомили в НБУ.

У Нацбанку підкреслили, що причинами цього стали наслідки військової агресії РФ - зниження економічної активності, руйнування інфраструктури та вимушена міграція українців за кордон.

"Видача готівки з кас банків торік становила 2 281,8 млрд грн та зменшилася на 11,8%, якщо порівнювати з попереднім роком.

Водночас залишилася сталою структура надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами", - йдеться у повідомленні.

Так, доо трійки найпопулярніших увійшли касові операції з видачі готівки (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 83,1%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,9%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,8%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

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операції клієнтів із використанням платіжних карток – 35,3%;

торговельна виручка – 32,1%;

виручка від усіх видів послуг – 15,8%.

Економічна правда