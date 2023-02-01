Оборот готівки в касах банків торік знизився – НБУ
Обсяг надходжень готівки до кас банків за 2022 рік становив 2 195,2 млрд грн - це менше на 12,9% порівняно з 2021 роком.
Про це повідомили в НБУ.
У Нацбанку підкреслили, що причинами цього стали наслідки військової агресії РФ - зниження економічної активності, руйнування інфраструктури та вимушена міграція українців за кордон.
"Видача готівки з кас банків торік становила 2 281,8 млрд грн та зменшилася на 11,8%, якщо порівнювати з попереднім роком.
Водночас залишилася сталою структура надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами", - йдеться у повідомленні.
Так, доо трійки найпопулярніших увійшли касові операції з видачі готівки (% від загального обсягу видатків):
- за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 83,1%;
- для підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,9%;
- для придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,8%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
- операції клієнтів із використанням платіжних карток – 35,3%;
- торговельна виручка – 32,1%;
- виручка від усіх видів послуг – 15,8%.
Економічна правда