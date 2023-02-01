Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив, найбільший песимізм у торгівлі – опитування НБУ

У січні бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності - індекс очікувань ділової активності опустився до 37,5 пунктів у січні 2023 року з 42,1 у грудні минулого року.

Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств, яке провів НБУ.

Підкреслюється, що дефіцит електроенергії, руйнування підприємств та інфраструктури, порушення логістики, скорочення пропозиції товарів та послуг, зростання виробничих витрат, а також низька платоспроможність населення продовжують суттєво впливати на економічну активність підприємств та їхні очікування.

Так, у січні 2023 року індекс знизився до 37.5 із 42.1 у грудні 2022 року.

"Підприємства промисловості посилили песимістичні очікування стосовно власних економічних перспектив через дефіцит електроенергії, здорожчання виробничих витрат та зменшення попиту: секторальний індекс у січні знизився до 40.6 із 43.4 у грудні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому респонденти суттєво погіршили очікування щодо обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, зокрема експортних замовлень.

Також тривало посилення песимістичних оцінок стосовно обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень).

ВІДЕО ДНЯ

Через бойові дії, здорожчання сировини, скорочення інвестицій, а також сезонний фактор тривало зниження рівня ділової активності підприємств будівництва: секторальний індекс становив 34.5 (у грудні – 35.6), додають в НБУ.

"Респонденти мають слабкі очікування щодо обсягів будівництва й нових замовлень та погіршили прогнози стосовно обсягів закупівлі сировини і матеріалів.

Підприємства торгівлі найпесимістичніше оцінювали свою діяльність на тлі скорочення пропозиції товарів: секторальний індекс у січні знизився до 33.9 із 42.1 у грудні", - свідчать результати опитування.

Крім цього, типове зниження активності на початку року, підсилене зниженням доходів населення, зумовили різке погіршення оцінок щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу.

Водночас дещо підвищилися, хоча й залишаються низькими, очікування щодо торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг посилили негативні оцінки щодо своїх економічних результатів через руйнування інфраструктури, складнощі з постачанням та підвищення тарифів: секторальний індекс становив 37.2 порівняно з 41.8 у грудні.

"Респонденти очікують значного зменшення обсягів наданих послуг, нових замовлень, а також послуг у процесі виконання.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, очікують подальше зростання цін і тарифів на власну продукцію/послуги через здорожчання закупівельних цін і цін підрядників. Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, налаштовані на подальше скорочення загальної чисельності працівників, найбільше – в секторі будівництва", - додали в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 05 до 24 січня 2023 року. В опитуванні взяли участь 442 підприємства.

Серед опитаних підприємств 45.2% - компанії промисловості, 28.3% - сфери послуг, 21.9% - торгівлі, 4.5% - будівництва; 31% респондентів - великі підприємства, 30.5% - середні, 38.5% - малі.

Економічна правда