Інфляція в єврозоні в січні сповільнилась більше, ніж прогнозували

Інфляція в єврозоні сповільнилась більше, ніж очікувалось – січневі показники склали 8,5%, що менше, ніж прогнозували економісти щодо уповільнення темпів до 8,9%.

Про це йдеться в даних Євростату, повідомляє Bloomberg.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 9,2% у грудні та була мінімальною з травня 2022 року.

Агентство зазначає, що такі дані спричинять ще більш гостру дискусію в Європейському центральному банку щодо того, наскільки ще мають підвищитися процентні ставки.

Ці дані можуть підбадьорити більш сміливих посадовців ЄЦБ, які починають наполягати на пом’якшенні темпів підвищення ставок після широко очікуваного переходу на пів пункту в четвер.

Зокрема, вони можуть вказати на падіння цін на природний газ на тлі м’якої зими, а також на очікування подібного зниження з боку Федерального резерву та паузи в циклі жорсткості монетарної політики Банку Канади.

Більш агресивні чиновники ЄЦБ стурбовані підвищенням зарплат і зосередилися на стабільній базовій інфляції.

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У грудні президент Крістін Лагард попередила, що є "вагомі підстави вважати", що інфляція за перші два місяці 2023 року може бути вищою.

У свою чергу покращення економічного фону може посилити ціновий тиск. Дані цього тижня свідчать про те, що економіка єврорегіону уникне рецесії, тоді як обробна промисловість відновлюється, а рівень безробіття в грудні утримується на рекордно низькому рівні.