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Курс валют 1 лютого: гривня ослабла на "чорному" ринку

Середа, 1 лютого 2023, 12:55 - Економічна правда

У середу, 1 лютого, готівкова гривня ослабла до долара та євро на "чорному ринку",натомість курс в касах банків стабільний.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,31 - 40,39 грн, а у вівторок, 31 січня, коливався на рівні 40,22 - 40,37 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,42 - 43,62 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 43,35 - 43,59 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 31 січня – 40,05 - 40,5 грн);
  • Євро – 43,0 - 43,7 грн (курс на 31 січня – 43,0 - 43,7 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,7 - 40,2 грн;
  • Ощадбанк – 40,1 - 40,85 грн;
  • Укрексімбанк – 40,15 - 40,65 грн;
  • Райффайзен – 39,9 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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